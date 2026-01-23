СМИ: В ОАЭ завершился первый день переговоров РФ, США и Украины

Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины по вопросу мирного урегулирования конфликта прошла продуктивно, переговоры будут продолжены в субботу, 24 января. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на представителя Белого дома.

Переговоры проходят в Абу-Даби и рассчитаны на два дня — 23 и 24 января.

СМИ: Переговоры в Абу-Даби идут в разных форматах, участники делятся на группы

Это первая очная встреча сторон с начала обсуждения возможного мирного плана по Украине. По данным Khaleej Times, она также стала первой, на которой представители России и Украины обсуждают предложения администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ключевой темой трехсторонних переговоров является территориальный вопрос, который, по его словам, остается последним нерешенным пунктом. Он отмечал, что Москва, Вашингтон и Киев должны представить друг другу собственные варианты возможного решения, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
