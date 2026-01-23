СМИ: В ОАЭ завершился первый день переговоров РФ, США и Украины

Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины по вопросу мирного урегулирования конфликта прошла продуктивно, переговоры будут продолжены в субботу, 24 января. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на представителя Белого дома.

Переговоры проходят в Абу-Даби и рассчитаны на два дня — 23 и 24 января.