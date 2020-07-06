ООН: Пандемия COVID-19 выявила неготвность мира противостоять биотерроризму
Пандемия COVID-19 выявила неспособность стран противостоять биологическим угрозам естественного и искусственного происхождения. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель генерального секретаря ООН, глава контртеррористического управления Владимир Воронков. При этом, он подчеркнул, что, несмотря на то, что биологические террористические акты маловероятны, угрозу следует рассматривать как реальную.
Напомним, в конце мая внимание на то, что после пандемии COVID-19 может вырасти риск использования биологического оружия группировками экстремистскими обратили в Совете Европы. Там подчеркнули, что сложившаяся ситуация показала уязвимость общества перед вирусами и их ужасающий потенциал. Также в Совете Европы высказали мнение о том, что ущерб, нанесенный людям и экономике с помощью биологического оружия, может быть масштабнее того, что наносится при «традиционных» террористических атаках.
Между тем, ранее сегодня стало известно, что Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Минздрава страны, с момента начала эпидемии COVID-19 в Индии был выявлен у 697 413 человек. Первое место по числу инфицированных занимают Соединенные Штаты, второе - Бразилия. К слову, ранее третье место по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции занимала Россия, отмечает РЕН ТВ.
По данным на 6 июля, с начала пандемии в РФ было подтверждено 687 862 случая заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в стране были выявлены 6 611 инфицированных, подчеркивает RT.
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