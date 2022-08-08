В Запорожской области обвинил МАГАТЭ в бездействии в отношении обстрелов АЭС

Руководство Международного агентства по атомного энергетики (МАГАТЭ) осознает риски, связанные с обстрелами войсками Украины Запорожской атомной электростанции, но не предпринимает действенных мер для их пресечения, заявил в своем Telegram-канале глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Власти Энергодара заявили о новом обстреле Запорожской АЭС Украиной

По сообщению городской администрации, удары Киева по станции, в случае повреждения энергоблока, угрожают жизням сотен тысяч украинцев, а также жителям Европы и Азии.

Посольство России в Вашингтоне заявило, что обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны украинских войск создают реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины. Обстрелы АЭС ВСУ имеют преднамеренный характер.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:АЭСУкраина
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