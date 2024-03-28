ООН: Ежедневно в мире выбрасывают миллиард порций еды

При этом около 783 млн человек страдают от голода. 60% выброшенной еды приходится на физических лиц. Предприятия общественного питания выкидывают 28% от общего количества. Еще 12% приходится на продовольственные магазины.

Объемы выброшенного продовольствия ведут не только к гуманитарной проблеме, но еще и экологической. Массы пищевых отходов вредят природе и климату, так как при их гниении на свалках выделяется метан.

Этот газ обладает мощным парниковым эффектом, нагревающим атмосферу сильнее, нежели углекислый газ. В числе стран-лидеров по количеству пищевых отходов преобладают территории с жарким климатом, так как при логистике и хранении продукты быстрее портятся.

Ранее стало известно, что в будущем большему количеству людей будет угрожать голод из-за изменения климата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

