Человечеству предрекли усиление угрозы голода
В будущем большему количеству людей будет угрожать голод из-за изменения климата. Об этом заявил глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк, сообщило издание France 24.
По его словам, стихийные бедствия наносят ущерб полям, скоту и экосистемам. Из-за этого в безвыходном положении оказываются и люди. Так, глобальное потепление может увеличить число голодающих на 80 млн человек к середине XXI века.
Также Тюрк подверг критике мировых лидеров за то, что они ориентируются лишь на ближайшее будущее при решении проблем климатического кризиса. Он обратился к правительствам различных государств не откладывать в долгий ящик решения важных проблем и не применять ископаемое топливо.
Ранее директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков заявил, что России удалось навсегда победить голод. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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