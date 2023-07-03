Человечеству предрекли усиление угрозы голода

По его словам, стихийные бедствия наносят ущерб полям, скоту и экосистемам. Из-за этого в безвыходном положении оказываются и люди. Так, глобальное потепление может увеличить число голодающих на 80 млн человек к середине XXI века.

Также Тюрк подверг критике мировых лидеров за то, что они ориентируются лишь на ближайшее будущее при решении проблем климатического кризиса. Он обратился к правительствам различных государств не откладывать в долгий ящик решения важных проблем и не применять ископаемое топливо.

Ранее директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков заявил, что России удалось навсегда победить голод. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

