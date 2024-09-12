ООН: До 96% сельскохозяйственных активов в Газе уничтожены

В документе отмечается, что в результате военных действий также была повреждена ирригационная инфраструктура, животноводческие фермы, фруктовые сады, техника, складские помещения и опытные хозяйства. Отмечается, что долгосрочные последствия этого для продовольственной безопасности, питания и уровня бедности «очевидны».

Ранее сообщалось, что число погибших при ударах израильской армии по сектору Газа, которые продолжаются с 7 октября прошлого года, превысило 41 тысячу. Количество пострадавших увеличилось до 94 925 человек, передает «Радиоточка НСН».

