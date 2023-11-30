Число погибших из-за теракта в Иерусалиме возросло до трех
Три человека погибли в результате теракта со стрельбой в Иерусалиме. Об этом сообщает израильский «12 канал» со ссылкой на данные медиков.
Ранее двое вооруженных боевиков на въезде в город открыли огонь по находящимся на автобусной остановке людям, напоминает «Свободная пресса». Злоумышленников нейтрализовали на месте, пишет Ura.ru. По словам министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, нападавшие были членами палестинского движения ХАМАС. Сообщалось об одном погибшем.
По данным израильского телеканала, в результате ЧП погибли 24-летняя девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина. Пострадали пять человек, они получили ранения различной степени тяжести.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru