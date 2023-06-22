ООН: 52 страны переживают или находятся на грани дефолта
52 страны сейчас переживают дефолт или близки к нему, еще десятки других рискуют присоединиться к ним, заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш в ходе саммита по глобальным финансам в Париже, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, если отдельные государства для оживления своей экономики могут допечатать дополнительный объем денежной массы, то другие, прежде всего, развивающиеся страны, вынуждены бороться с непомерной стоимостью внешних заимствований.
«При этом она в восемь раз выше, чем у развитых государств», - подчеркнул генсек ООН.
Он также отметил, что в Африке многие страны сейчас больше тратят на обслуживание своего госдолга, чем на местное здравоохранение и образование.
Гутерриш рассказал, что в настоящее время более 750 миллионов человек голодают, а еще десятки миллионов находятся на грани крайней нищеты.
Ранее стало известно, что РФ из-за санкций не может сделать выплаты в Всемирную продовольственную программу ООН, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Члены экипажа вертолета Ми-24 ВС Белоруссии пострадали из-за жесткой посадки
- Президент Литвы считает необходимым ввести санкции против «Росатома»
- Марцел Личка назначен на пост главного тренера «Динамо» Москва
- Кислород на пропавшем в Атлантике батискафе «Титан» мог закончиться
- Президента Польши Дуду освистали на открытии Европейских игр
- Центробанк Турции повысил ключевую ставку почти в два раза
- Банк Англии повысил ставку до 5%
- ООН: 52 страны переживают или находятся на грани дефолта
- Рогов заявил, что в Запорожской области ВСУ не продвинулись дальше серой зоны
- МИД Молдавии вызвал посла России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru