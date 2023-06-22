ООН: 52 страны переживают или находятся на грани дефолта

52 страны сейчас переживают дефолт или близки к нему, еще десятки других рискуют присоединиться к ним, заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш в ходе саммита по глобальным финансам в Париже, сообщает агентство «Прайм».

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По его словам, если отдельные государства для оживления своей экономики могут допечатать дополнительный объем денежной массы, то другие, прежде всего, развивающиеся страны, вынуждены бороться с непомерной стоимостью внешних заимствований.

«При этом она в восемь раз выше, чем у развитых государств», - подчеркнул генсек ООН.

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Он также отметил, что в Африке многие страны сейчас больше тратят на обслуживание своего госдолга, чем на местное здравоохранение и образование.

Гутерриш рассказал, что в настоящее время более 750 миллионов человек голодают, а еще десятки миллионов находятся на грани крайней нищеты.

Ранее стало известно, что РФ из-за санкций не может сделать выплаты в Всемирную продовольственную программу ООН, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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