ООН: 52 страны переживают или находятся на грани дефолта

По его словам, если отдельные государства для оживления своей экономики могут допечатать дополнительный объем денежной массы, то другие, прежде всего, развивающиеся страны, вынуждены бороться с непомерной стоимостью внешних заимствований.

«При этом она в восемь раз выше, чем у развитых государств», - подчеркнул генсек ООН.