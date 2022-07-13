Глава ООН предрек кризис в 94 странах мира

Генсек ООН Антониу Гутерриш предрек кризис в 94 странах в связи с ростом цен на продовольствие и энергетику. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Гутерриша, кризис коснется 1,6 млрд человек. Он также указал на «реальный риск многочисленных очагов голода» в текущем и следующим году.

Глава ООН также напомнил, что число беженцев в мире побило мировой рекорд в этом году, превысив 100 млн человек.



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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ООН
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