ООН: 12 тысяч пациентов ожидают срочной эвакуации из Газы
Более чем 12 тысячам человек с различными заболеваниями требуется срочная эвакуация из сектора Газа. Об этом заявили в представительстве управления по координации гуманитарных вопросов ООН на оккупированных палестинских территориях.
«Накопилось значительное число из 12 тыс. пациентов, которые ожидают срочной медицинской эвакуации», — указали в ведомстве.
По данным представительства, многим из этих людей необходимы хирургические операции, которые невозможно провести в анклаве из-за сложности или дефицита медикаментов и оборудования. Нахождение пациентов в больницах создает дополнительную нагрузку на перегруженные медучреждения Газы.
Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США блокируют попытки принять в Совбезе организации решение, которое позволило бы добиться прекращения огня в Газе, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru