ООН: 12 тысяч пациентов ожидают срочной эвакуации из Газы

Более чем 12 тысячам человек с различными заболеваниями требуется срочная эвакуация из сектора Газа. Об этом заявили в представительстве управления по координации гуманитарных вопросов ООН на оккупированных палестинских территориях.

ООН: Около 66% зданий в секторе Газа были разрушены или повреждены с 7 октября

«Накопилось значительное число из 12 тыс. пациентов, которые ожидают срочной медицинской эвакуации», — указали в ведомстве.

По данным представительства, многим из этих людей необходимы хирургические операции, которые невозможно провести в анклаве из-за сложности или дефицита медикаментов и оборудования. Нахождение пациентов в больницах создает дополнительную нагрузку на перегруженные медучреждения Газы.

Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США блокируют попытки принять в Совбезе организации решение, которое позволило бы добиться прекращения огня в Газе, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ООНСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры