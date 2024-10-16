ООН: 12 тысяч пациентов ожидают срочной эвакуации из Газы

«Накопилось значительное число из 12 тыс. пациентов, которые ожидают срочной медицинской эвакуации», — указали в ведомстве.

По данным представительства, многим из этих людей необходимы хирургические операции, которые невозможно провести в анклаве из-за сложности или дефицита медикаментов и оборудования. Нахождение пациентов в больницах создает дополнительную нагрузку на перегруженные медучреждения Газы.

Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США блокируют попытки принять в Совбезе организации решение, которое позволило бы добиться прекращения огня в Газе, пишет Ura.ru.

