ООН: Около 66% зданий в секторе Газа были разрушены или повреждены с 7 октября

Около 66% всех зданий в секторе Газа были разрушены или повреждены в ходе конфликта с 7 октября прошлого года, говорится в отчете Спутникового центра ООН.

Отмечается, что речь идет о 163 тысячах зданий, которым был нанесен ущерб, полностью были разрушены более 155 тысяч объектов, среди которых не только жилые дома, но и социальные объекты.