ООН: Около 66% зданий в секторе Газа были разрушены или повреждены с 7 октября
Около 66% всех зданий в секторе Газа были разрушены или повреждены в ходе конфликта с 7 октября прошлого года, говорится в отчете Спутникового центра ООН.
Отмечается, что речь идет о 163 тысячах зданий, которым был нанесен ущерб, полностью были разрушены более 155 тысяч объектов, среди которых не только жилые дома, но и социальные объекты.
Израиль стремится к демилитаризации и дерадикализации сектора Газа. Об этом с трибуны Генассамблеи ООН заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По его словам, война в анклаве могла бы закончиться немедленно, но для этого радикалам из палестинского движения ХАМАС следует освободить всех заложников и сложить оружие.
Ранее Нетаньяху заявил, что намерение ряда европейских стран признать Палестину является наградой за терроризм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru