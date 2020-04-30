Онлайн-шествие «Бессмертного полка» пройдет в Вене
В связи с ограничениями, которые направлены на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, шествие «Бессмертного полка» в Вене пройдет в режиме онлайн. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в посольстве России в Австрии.
Ранее стало известно, что в связи с пандемией коронавируса акция «Бессмертный полк» в 2020 году будет проведена в онлайн-режиме. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. По её словам, фотографии участников Великой Отечественной войны будут транслироваться на 200 медиаэкранах российской столицы, а также на портале «Бессмертного полка России» и online-кинотеатре ОККО.
Амельченкова отметила, что любой желающий сможет отправить фотографию своего фронтовика на одну из партнерских площадок. В свою очередь «Волонтеры Победы» обработают все полученные изображения, после чего они попадут на экраны 9 мая.
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