Онлайн-шествие «Бессмертного полка» пройдет в Вене

Ранее стало известно, что в связи с пандемией коронавируса акция «Бессмертный полк» в 2020 году будет проведена в онлайн-режиме. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. По её словам, фотографии участников Великой Отечественной войны будут транслироваться на 200 медиаэкранах российской столицы, а также на портале «Бессмертного полка России» и online-кинотеатре ОККО.



Амельченкова отметила, что любой желающий сможет отправить фотографию своего фронтовика на одну из партнерских площадок. В свою очередь «Волонтеры Победы» обработают все полученные изображения, после чего они попадут на экраны 9 мая.

