«Волонтеры Победы» помогут в организации «Бессмертного полка - онлайн»

Участники всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» примут участие в организации виртуального шествия «Бессмертного полка» 9 мая. Такой формат в этом году пришлось принять в связи с пандемией коронавируса. Акция состоится в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах, установленных в Москве, online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России».

Видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников будет сформирован на основе единой базы данных. Принять участие в её составлении может любой желающий. Для этого необходимо заполнить форму на сайте одной из партнёрских площадок: «Бессмертного полка России», «Банка Памяти», а также через мини-сервисы Mail.ru в приложениях ВКонтакте и Одноклассники.

Активисты «Волонтёров Победы» в добровольном порядке, начиная с сегодняшнего дня, будут обрабатывать данные, чтобы исключить провокации и случаи, которые могут опорочить память защитников Отечества. В ближайшие дни добровольцы также смогут пройти специальный курс истории Великой Отечественной войны на платформе Skill Cup. Об этом сообщила глава движения Ольга Амельченкова.

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