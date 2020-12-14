Омбудсмен НКР рассказал о состоянии жилищного фонда в регионе
Главной проблемой непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) является нехватка жилья, пишет РИА «Новости» со ссылкой на омбудсмена региона Артак Бегларян.
Он отметил, что покинувшие карабах местные жители по возвращении домой обнаружили, что их дома разрушены. Бегларян добавил, что за полтора месяца конфликта были уничтожены несколько тысяч зданий.
Омбудсмен подчеркнул, что Армения должна направить все свои усилия на то, чтобы жители НКР чувствовали себя в безопасности и подчеркнул, что сейчас большинство жителей республики остаются в Ереване без жилищной собственности.
Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе возобновился в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле на линии соприкосновения. Конфликт завершился 10 ноября подписанием между Арменией и Азербайджаном, совместно с Россией, трехстороннего соглашения, согласно которому несколько районов НКР переходят под контроль Баку.
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