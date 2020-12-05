Оппозиция потребовала отставки Пашиняна до 8 декабря

«Мы требуем, чтобы до 12:00 (11:00 мск) вторника Пашинян ушёл в отставку. Если он не уйдёт, то мы начнём акции протеста по всей стране», — цитирует ТАСС представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна.

Ранее стало известно о шествии оппозиции, в котором приняли участие в Армении несколько десятков тысяч человек.

Напомним, протесты оппозиции и требования об отставки Пашиняна начались после прекращения огня в Нагорном Карабахе 10 ноября.

Председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян рассказал НСН, что республика нуждается в новых лицах, нацеленных на союз с Россией.

«Пашинян стремится сохранить власть. Он понимает, что будет отвечать по всей строгости закона за все то, что он не сделал. Не сделано было очень многое, поэтому получен такой результат. Даже когда Россия предлагала провести антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, правительство и премьер-министр Армении официально не обратились к России. Хотя были заявления и Нарышкина, и Лаврова, и Затулина и так далее. У нас есть предположение, что это было сделано сознательно, а не по недомыслию. Так что ему придется отвечать», - уточнил он.

