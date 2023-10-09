Найдены тела 260 участников вечеринки на юге Израиля

В Израиле найдены тела 260 участников вечеринки, которая проходила в районе Реима, сообщает The Jerusalem Post.

Израиль ведет бои в шести населенных пунктах сектора Газа

Расправу устроили террористы ХАМАС. Вечеринка проходила в пустыне, недалеко от границы с сектором Газа.

Ранее стало известно, что движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины для организации атаки на Израиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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