Figaro: Около половины французов экономят на гигиене из-за скачка цен

Порядка половины французов экономят на гигиене из-за роста цен, передает местная газета Figaro.

Во Франции выступили за снятие санкций с России ради получения дешевого газа

В публикации говорится, что больше 40% женщин отказались от косметики. Также французы ужимаются в покупке дезодорантов, стирального порошка, бритв и зубных щеток.

Отмечается, что в 2019 году доля тех, кто экономил на гигиене во Франции, составляла 34%.

Ранее стало известно, что Франция сокращает расходы ради помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГигиенаЦеныФранция

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