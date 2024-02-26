Figaro: Около половины французов экономят на гигиене из-за скачка цен
26 февраля 202415:26
Порядка половины французов экономят на гигиене из-за роста цен, передает местная газета Figaro.
В публикации говорится, что больше 40% женщин отказались от косметики. Также французы ужимаются в покупке дезодорантов, стирального порошка, бритв и зубных щеток.
Отмечается, что в 2019 году доля тех, кто экономил на гигиене во Франции, составляла 34%.
Ранее стало известно, что Франция сокращает расходы ради помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru