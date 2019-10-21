Около 70 тыс. сирийских детей лишились дома из-за военной операции Турции

Отмечается, что много детей переместили в город Хасеке, однако туда не поступает вода из-за повреждений водопроводов в результате военных действий. В Save the Children, которая занимается защитой детей по всему миру, призвали конфликтующие стороны обеспечить «неограниченный доступ» к детям.

Наопмним, военная операция Турции под названием "Источник мира" началась 9 октября. Ее целью Турция назвала борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности для сирийских беженцев. В четверг 17 октября стало известно, что США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии.

