Около 60 человек пропали при обрушении в карьере в Китае

На месте обвала породы работают более 200 спасателей. ЧП случилось в аймаке Алашань. По последним данным, восемь человек уже удалось вызволить из-под грунта, однако двое не подают признаков жизни, шестеро госпитализированы.

Как отмечает НСН, ЧП с человеческими жертвами случилось и в России, на газовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Там в результате взрыва газовоздушной смеси погибли двое рабочих, ещё один пострадал.

