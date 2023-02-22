Около 60 человек пропали при обрушении в карьере в Китае
Около шести десятков человек считаются пропавшими без вести в результате обвала в карьере угольной выработки в Китае. Как уточняет Центральное телевидение КНР, после оползня в автономном районе Внутренняя Монголия на связь перестали выходить 57 рабочих.
На месте обвала породы работают более 200 спасателей. ЧП случилось в аймаке Алашань. По последним данным, восемь человек уже удалось вызволить из-под грунта, однако двое не подают признаков жизни, шестеро госпитализированы.
Как отмечает НСН, ЧП с человеческими жертвами случилось и в России, на газовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Там в результате взрыва газовоздушной смеси погибли двое рабочих, ещё один пострадал.
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