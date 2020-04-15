Около 35 тысяч россиян за рубежом ожидают возвращения на родину
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что за рубежом остаются около 35 тысяч россиян, которые ожидают вовзвращения на родину. Об этом глава МИД сообщил в интервью газете «Коммерсант».
Лавров подчеркнул, что приоритет по вывозу россиян из-за границы отдается тем, кто оказался на территории иностранного государства после 1 января текущего года. По его словам, в других случаях используется индивидуальный подход. Министр отметил, что среди них студенты, преподаватели, представители российских компаний за рубежом и другие.
Напомним, регулярное и чартерное пассажирское сообщение с другими странами в России прекращено с 27 марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время осуществляются только рейсы для возвращения граждан стран на родину. В частности, 15 апреля 278 россиян были доставлены из Нью-Йорка в Петербург и Москву.
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