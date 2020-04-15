Около 35 тысяч россиян за рубежом ожидают возвращения на родину

Лавров подчеркнул, что приоритет по вывозу россиян из-за границы отдается тем, кто оказался на территории иностранного государства после 1 января текущего года. По его словам, в других случаях используется индивидуальный подход. Министр отметил, что среди них студенты, преподаватели, представители российских компаний за рубежом и другие.

Напомним, регулярное и чартерное пассажирское сообщение с другими странами в России прекращено с 27 марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время осуществляются только рейсы для возвращения граждан стран на родину. В частности, 15 апреля 278 россиян были доставлены из Нью-Йорка в Петербург и Москву.

