МИД объявил демарш Госдепу США из-за вывоза российских школьников
Госдепартамент США уведомил российских дипломатов о сворачивании программы школьного обмена «Secondary School Student Program» из-за резкой вспышки коронавируса в стране. Российский МИД не знал о такой программе, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По указанной программе в США прошлой осенью прибыли 74 старшеклассника из России, причём втайне от российских властей, утверждают в МИД — реализация подобных программ не была согласована.
По словам Захаровой, в 2014 году Россия отказалась от курируемой тем же Госдепом программы школьного обмена FLEX из-за неспособности организаторов организовать возвращение детей домой.
«Но в Вашингтоне не успокоились и стали действовать тайком. В критической ситуации эта афера вскрылась», - приводится заявление Захаровой.
Российские дипломаты сделали демарши Госдепартаменту и посольству США в Москве, потребовав объяснений. МИД теперь пытается выяснить местонахождение застрявших в США школьников: американцы никаких сведений не предоставили. При этом в США настаивают на репатриации и других российских граждан, участвовавших в американских учебных программах, добавила Захарова.
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