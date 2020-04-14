МИД объявил демарш Госдепу США из-за вывоза российских школьников

По указанной программе в США прошлой осенью прибыли 74 старшеклассника из России, причём втайне от российских властей, утверждают в МИД — реализация подобных программ не была согласована.

По словам Захаровой, в 2014 году Россия отказалась от курируемой тем же Госдепом программы школьного обмена FLEX из-за неспособности организаторов организовать возвращение детей домой.

«Но в Вашингтоне не успокоились и стали действовать тайком. В критической ситуации эта афера вскрылась», - приводится заявление Захаровой.

Российские дипломаты сделали демарши Госдепартаменту и посольству США в Москве, потребовав объяснений. МИД теперь пытается выяснить местонахождение застрявших в США школьников: американцы никаких сведений не предоставили. При этом в США настаивают на репатриации и других российских граждан, участвовавших в американских учебных программах, добавила Захарова.

