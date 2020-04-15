Граждане США были доставлены в Нью-Йорк из Москвы
Граждане Соединенных штатов Америки были доставлены в Нью-Йорк из Москвы самолетом «Аэрофлота». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что борт приземлился в аэропорту JFK.
Как пишет агентство, этот же самолет вылетит обратно с россиянами на борту, которые застряли в Нью-Йорке. Время отправления рейса 19.20 (2.20 мск). Уточняется, что изначально самолет приземлится в Петербурге, после вылетит в Москву.
Регулярное и чартерное пассажирское сообщение с другими странами в России прекращено с 27 марта в рамках сдерживания коронавирусной инфекции. В настоящее время осуществляются только рейсы для возвращения граждан стран на родину.
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