Около 2,5 тысяч человек потребовали закрытия американской базы Рамштайн в ФРГ

Жители Германии вышли на акцию протеста возле американской авиабазы Рамштайн на севере страны, сообщает РИА Новости.

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Они потребовали ее закрытия. По данным правоохранительных органов, на месте собрались около 2,5 тысячи человек. Протестующие держали плакаты с надписью: «американец, отправляйся домой». Эти слова стали главным девизом митинга. Также местные жители требуют срочного проведения мирных переговоров по конфликту вокруг Украины. Некоторые участники взяли с собой флаги России и ДНР.

Авиабаза Рамштайн — крупнейший опорный пункт ВВС Соединенных Штатов за пределами Америки, одна из баз Североатлантического альянса. На объекте находятся около 15 тысяч военнослужащих и около 30 тысяч гражданских.

Ранее в Риме прошел митинг против отправок итальянского вооружения Киеву. Также местные жители выступили против антироссийских санкций.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Соловьева
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