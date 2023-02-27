Около 2,5 тысяч человек потребовали закрытия американской базы Рамштайн в ФРГ
Жители Германии вышли на акцию протеста возле американской авиабазы Рамштайн на севере страны, сообщает РИА Новости.
Они потребовали ее закрытия. По данным правоохранительных органов, на месте собрались около 2,5 тысячи человек. Протестующие держали плакаты с надписью: «американец, отправляйся домой». Эти слова стали главным девизом митинга. Также местные жители требуют срочного проведения мирных переговоров по конфликту вокруг Украины. Некоторые участники взяли с собой флаги России и ДНР.
Авиабаза Рамштайн — крупнейший опорный пункт ВВС Соединенных Штатов за пределами Америки, одна из баз Североатлантического альянса. На объекте находятся около 15 тысяч военнослужащих и около 30 тысяч гражданских.
Ранее в Риме прошел митинг против отправок итальянского вооружения Киеву. Также местные жители выступили против антироссийских санкций.
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