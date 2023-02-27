Около 2,5 тысяч человек потребовали закрытия американской базы Рамштайн в ФРГ

Они потребовали ее закрытия. По данным правоохранительных органов, на месте собрались около 2,5 тысячи человек. Протестующие держали плакаты с надписью: «американец, отправляйся домой». Эти слова стали главным девизом митинга. Также местные жители требуют срочного проведения мирных переговоров по конфликту вокруг Украины. Некоторые участники взяли с собой флаги России и ДНР.

Авиабаза Рамштайн — крупнейший опорный пункт ВВС Соединенных Штатов за пределами Америки, одна из баз Североатлантического альянса. На объекте находятся около 15 тысяч военнослужащих и около 30 тысяч гражданских.

Ранее в Риме прошел митинг против отправок итальянского вооружения Киеву. Также местные жители выступили против антироссийских санкций.

