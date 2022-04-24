Новая пандемия? За границей среди детей распространяется гепатит

Бывший главный санитарный врач, экс-депутат Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил вероятность эпидемии гепатита.

«Гепатит - это серьезная проблема для всего мира. Гепатит B наиболее распространенный, но его почти искоренили за счет вакцинации. Если говорить об элементарном пути передачи, то это удел бедных групп населения, там сложнее соблюдать гигиену. На химическую природу не похоже, наверняка бы на этом этапе уже сказали, что пострадавшие употребляли один тип изделия пищевого или лекарственного. Раз этих данных нет, то это, скорее всего, вирусная природа у этого гепатита. Когда среди жителей преобладает детское население, то гепатит быстрее распространяется. Гепатит А с оральным путем передачи в основном перетекает в стертой форме, мало тяжелых случаев. Думаю, эти 70 (случаев) можно умножить на 10. Это если говорить об известных нам гепатитах. Слава богу, это не воздушно-капельный механизм передачи, и то, что он начнет распространяться как коронавирус и станет пандемией - это маловероятно. Сейчас для гепатитов не сезон, это, как правило, лето. Но можно предположить какого-то нового возбудителя, которого до этого не было. В общем, будем смотреть», - подытожил врач.

В США медики в связи с распространяющейся у детей простудой начнут отслеживать симптомы детского гепатита, следствием которого становится тяжелое воспаление печени, сообщает New York Post.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США начал активное взаимодействие с коллегами в Европе для выяснения причин пандемии, отмечает РИА ФАН.