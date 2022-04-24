Новая пандемия? За границей среди детей распространяется гепатит
Эксперты в эфире НСН оценили скорость распространения гепатита среди детей и возможность создания универсального противовирусного средства.
В России не зафиксировано ни одного случая инфицирования гепатитом неизвестного происхождения, выявленным в нескольких странах Европы и Америке. Об этом заявили в Роспотребнадзоре в воскресенье. Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что риск завоза вируса из-за границы крайне низкий - с «большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по состоянию дел на 21 апреля зафиксировала 169 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах, в том числе в Великобритании, Испании, Израиле и США.
Отмечается, что больше всего заболевших в Великобритании – 114, в Испании - 13, Израиле - 12, США - девять, Дании - шесть. Также о случаи распространения вируса отмечаются в Ирландии, Нидерландах, Италии, Норвегии, Франции, Румынии и Бельгии.
Пациенты – дети от одного месяца с рождения до 16 лет. При этом 17 заболевшим понадобилась пересадка печени. Кроме того, зафиксирован как минимум один летальный исход, сообщает ТАСС.
Бывший главный санитарный врач, экс-депутат Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил вероятность эпидемии гепатита.
«Гепатит - это серьезная проблема для всего мира. Гепатит B наиболее распространенный, но его почти искоренили за счет вакцинации. Если говорить об элементарном пути передачи, то это удел бедных групп населения, там сложнее соблюдать гигиену. На химическую природу не похоже, наверняка бы на этом этапе уже сказали, что пострадавшие употребляли один тип изделия пищевого или лекарственного. Раз этих данных нет, то это, скорее всего, вирусная природа у этого гепатита. Когда среди жителей преобладает детское население, то гепатит быстрее распространяется. Гепатит А с оральным путем передачи в основном перетекает в стертой форме, мало тяжелых случаев. Думаю, эти 70 (случаев) можно умножить на 10. Это если говорить об известных нам гепатитах. Слава богу, это не воздушно-капельный механизм передачи, и то, что он начнет распространяться как коронавирус и станет пандемией - это маловероятно. Сейчас для гепатитов не сезон, это, как правило, лето. Но можно предположить какого-то нового возбудителя, которого до этого не было. В общем, будем смотреть», - подытожил врач.
В США медики в связи с распространяющейся у детей простудой начнут отслеживать симптомы детского гепатита, следствием которого становится тяжелое воспаление печени, сообщает New York Post.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США начал активное взаимодействие с коллегами в Европе для выяснения причин пандемии, отмечает РИА ФАН.
Универсального лекарства от вирусов можно не ждать, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.
«Вирусы на сегодня мы лечить не можем. За редким исключением в виде лечения гепатита C. Так что ожидать, что будет какой-то эффективный антивирусный препарат наивно и, грубо говоря, не стоит», - заявил медик.
Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов заявил, что применяемые при лечении коронавируса лекарственные препараты опасны для печени и могут вызывать так называемый токсический гепатит.
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