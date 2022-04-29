«Полезная изоляция»: Инфекционист предрек большие проблемы из-за нового гепатита
Александр Чепурнов в эфире НСН отметил, что причины распространения нового гепатита по-прежнему неизвестны, но Россия может избежать массовых заболеваний из-за «политической» изоляции.
Вынужденная изоляция России может оказаться полезной на фоне распространения в Европе неизвестного гепатита, заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что гепатит неизвестной природы обнаружили уже в 12 странах Евросоюза. Отмечается, что неизвестная форма гепатита представляет опасность для здоровья детей. Около 10% пациентов оказалась нужна трансплантация печени, зафиксирован один летальный исход.
«Если это инфекционная вещь, он уже, скорее всего, попал в Россию, потому что коммуникация у страны была очень высока. То, что сегодня происходит в политическом плане, и связанные с этим ограничения коммуникации как раз могут быть полезными в это время. Мы помним, что из-за изоляции Советского Союза вирус иммунодефицита к нам очень долго не мог пробиться массово. У нас страна всегда попадает в ситуацию, когда гадость приходит заметно позже – так было и с коронавирусом. Но наш санитарный контроль не умеет оперативно и четко работать, из-за этого не удается воспользоваться этими бонусами, которые дает нам территория гигантская или что-то еще», - отметил Чепурнов.
При этом вирусолог отметил, что новый гепатит сулит проблемы всем странам, если не «разрешить загадку» о причинах его распространения.
«Что может быть причиной распространения нового гепатита, пока ничего достаточно известного нет. Скорее всего, это какая-то инфекционная причина. Возможны еще какие-то моменты, вещь тяжелая. Я понимаю, что проблемы будут большие, но сегодня настолько развита молекулярная биология и вирусология, что в ближайшие месяцы нам станет известна причина. Это позволит пресечь пути распространения. Предполагать половое распространение здесь не приходится, потому что заболевают дети. Может быть какое-то питание. Думаю, что загадка разрешится достаточно быстро. Гепатиты B и C, как и вирус иммунодефицита человека, сильно распространялись, пока человечество не поняло, что распространение происходит из-за многоразового использования различного инструментария», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее бывший главный санитарный врач, экс-депутат Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил вероятность новой эпидемии из-за гепатита.
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