«Полезная изоляция»: Инфекционист предрек большие проблемы из-за нового гепатита

Вынужденная изоляция России может оказаться полезной на фоне распространения в Европе неизвестного гепатита, заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что гепатит неизвестной природы обнаружили уже в 12 странах Евросоюза. Отмечается, что неизвестная форма гепатита представляет опасность для здоровья детей. Около 10% пациентов оказалась нужна трансплантация печени, зафиксирован один летальный исход.

«Если это инфекционная вещь, он уже, скорее всего, попал в Россию, потому что коммуникация у страны была очень высока. То, что сегодня происходит в политическом плане, и связанные с этим ограничения коммуникации как раз могут быть полезными в это время. Мы помним, что из-за изоляции Советского Союза вирус иммунодефицита к нам очень долго не мог пробиться массово. У нас страна всегда попадает в ситуацию, когда гадость приходит заметно позже – так было и с коронавирусом. Но наш санитарный контроль не умеет оперативно и четко работать, из-за этого не удается воспользоваться этими бонусами, которые дает нам территория гигантская или что-то еще», - отметил Чепурнов.