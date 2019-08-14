Доллар перевалил за 66 рублей

Падение курса рубля по отношению к основным валютам зафиксировано вечером среды на Московской бирже. Так, впервые с 3 мая доллар в моменте стоил выше 66 рублей, подорожав на рубль с лишним против уровня закрытия предыдущих торгов. Евро также вырос более чем на рубль – 73 рубля 57 копеек. Причинами называются существенное снижение котировок на большинстве мировых бирж, падение цен на нефть, замедление темпов роста промышленного производства в Китае по итогам июля до минимальных значений за последние 17 лет.

Есть и две первопричины, которые запустили на биржах «качели». Их в эфире НСН назвал экономист Денис Ракша.

«Это – решение Федеральной резервной системы США о снижении ставки, которое запустило в паре с решением о санкциях против китайского экспорта, которые США ввели в первых числах августа, два этих события, они запустили такие «качели». Одно из них давит на доллар вверх, другое давит на доллар вниз, и вслед за долларом на этих «качелях» качаются все сырьевые товары, все другие валюты, в том числе связанные с сырьевыми товарами. Сейчас курс рубля, цена нефти, цены других сырьевых товаров, курсы других валют будут то опускаться, то подниматься по отношению к доллару. Динамика неизвестна. Амплитуда этих «качелей» тоже неизвестна. Но в принципе один фактор более-менее уравновешивает другой. Но это не значит, что они сойдутся «в ноль» и больше ничего не будет».

Как долго продлится этот «эффект качелей», сейчас прогнозировать затруднительно, - признал Денис Ракша. Однако, по его мнению, такой период может исчисляться годом-другим.

«Начнет действовать какой-то еще фактор или несколько факторов, и это будет просто другая неопределенность. Эти факторы очевидны, это – следующее заседание ФРС, на котором либо будет принято еще одно решение о понижении ставки, либо оно не будет принято, а также ответные действия Китая в отношении американских санкций. Китай уже пообещал такие действия, и, я думаю, он сильно не будет медлить. Но определенности ждать не нужно – очень надолго вся эта ситуация. ФРС объявила новый раунд смягчения денежно-кредитной политики, который будет длиться от года до двух, а санкции США против китайского экспорта и ответные санкции китайцев – вообще на неопределенное время. По крайней мере, пока вот эти два фактора будут более-менее уравновешивать друг друга, мы будет иметь эти «качели», то есть от года до двух».

И все это время, как следует из слов собеседника агентства, станет для российского рубля периодом турбулентности.

