СМИ: Елизавета II отпразднует 96-й день рождения в поместье Сандрингем
Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II в четверг отметит 96-летие в загородном поместье Сандрингем на западе графства Норфолк. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
По данным издания, королева прибыла в поместье накануне, добравшись туда на вертолете из Виндзорского замка.
Сообщается, что Ее величество отпразднует свой день рождения в тесном кругу с членами королевской семьи в небольшом коттедже Вуд фарм. На следующий день после именин королева будет принимать гостей.
Ранее, 7 февраля текущего года, Елизавета II отметила 70-летие восшествия на престол.
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