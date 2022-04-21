СМИ: Елизавета II отпразднует 96-й день рождения в поместье Сандрингем

По данным издания, королева прибыла в поместье накануне, добравшись туда на вертолете из Виндзорского замка.

Сообщается, что Ее величество отпразднует свой день рождения в тесном кругу с членами королевской семьи в небольшом коттедже Вуд фарм. На следующий день после именин королева будет принимать гостей.

Ранее, 7 февраля текущего года, Елизавета II отметила 70-летие восшествия на престол.