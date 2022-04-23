В СМИ попали фото Елизаветы II с яркой помадой во внедорожнике

Елизавета II надела платок с ярким принтом и очки с золотой оправой. Королева накрасила губы помадой цвета фуксии.

Она ехала в поместье Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии. Здесь планировалось отпраздновать 96-летие королевы. Монархиня захотела провести день рождения в резиденции, в которой часто бывал ее покойный супруг принц Филипп, герцог Эдинбургский, пишет Газета.ru.

Королеве Великобритании Елизавете II исполнилось 96 лет 21 апреля. Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили ее, выложив в социальных сетях фотографии, на которых она сфотографирована с внуком и его женой, а также с покойным принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, и семью правнуками.

