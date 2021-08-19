Официальный представитель «Талибана» случайно дал интервью израильскому телеканалу
Официальный представитель политофиса радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Сухейль Шахин по ошибке дал интервью израильскому телеканалу «Кан 11», пишет газета Times of Israel.
Журналист Рой Кайс в беседе с представителем талибов назвал свой телеканал, однако не уточнил, из какой страны СМИ.
В интервью Шахин заявил, что «Талибан» намерен защищать немусульманские меньшинства в Афганистане, в том числе последнего еврея в республике Зебулона Симантова.
Кроме того, представитель талибов подчеркнул, что движение не связано с выступающей против Израиля палестинской группировкой ХАМАС.
Интервью вышло во вторник. Спустя несколько часов Шахин написал в Twitter, что не знал, с кем он говорил. Представитель талибов подчеркнул, что в последние несколько дней дал много интервью разным СМИ.
«Представься он корреспондентом израильского СМИ, я бы отказался говорить с ним», — добавил Шахин.
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