Лидер талибов приказал освободить всех политзаключенных
Лидер движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада приказал освободить из тюрем Афганистана всех политических заключенных, сообщает ТАСС.
В соответствии с этим распоряжением, губернаторы провинций должны освободить политзаключенных и передать их родственникам, пояснил в Twitter представитель талибов Кари Юсуф Ахмади.
Ранее талибы обещали пригласить женщин в создаваемое правительство Афганистана.
Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин, сейчас к власти в Афганистане пришло новое поколение талибов, которое старается в глазах мирового сообщества сформировать имидж трансформировавшихся, современных и соблюдающих различные права и свободы людей.
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