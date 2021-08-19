Лидер талибов приказал освободить всех политзаключенных

Лидер движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада приказал освободить из тюрем Афганистана всех политических заключенных, сообщает ТАСС.

В соответствии с этим распоряжением, губернаторы провинций должны освободить политзаключенных и передать их родственникам, пояснил в Twitter представитель талибов Кари Юсуф Ахмади.

Ранее талибы обещали пригласить женщин в создаваемое правительство Афганистана.

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин, сейчас к власти в Афганистане пришло новое поколение талибов, которое старается в глазах мирового сообщества сформировать имидж трансформировавшихся, современных и соблюдающих различные права и свободы людей.

