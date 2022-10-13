Пушилин заявил, что наступает переломный момент в освобождении ДНР

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ответные удары российских войск деморализовали противника.

В ДНР сообщили об освобождении Опытного и Иванграда на артемовском направлении

По его мнению, именно благодаря контрударам снизилась интенсивность обстрелов со стороны ВСУ и в освобождении региона наступает переломный момент.

«Сейчас наступает переломный момент, по моему глубокому убеждению, потому что сейчас всё больше задействуется сил, включая мобилизованных... это уже сейчас позволяет выходить к более чётким планированиям следующих операций», — заключил он.

Ранее Пушилин заявил, что российские войска успешно продвигаются на Угледарском и Марьинском направлениях, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
ТЕГИ:ОсвобождениеУкраинаСпецоперацияДенис Пушилин
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