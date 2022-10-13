Пушилин заявил, что наступает переломный момент в освобождении ДНР

По его мнению, именно благодаря контрударам снизилась интенсивность обстрелов со стороны ВСУ и в освобождении региона наступает переломный момент.

«Сейчас наступает переломный момент, по моему глубокому убеждению, потому что сейчас всё больше задействуется сил, включая мобилизованных... это уже сейчас позволяет выходить к более чётким планированиям следующих операций», — заключил он.

Ранее Пушилин заявил, что российские войска успешно продвигаются на Угледарском и Марьинском направлениях, сообщает RT.