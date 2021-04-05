Офис Зеленского сообщил о существовании «украинского русского языка»

По ее словам, существует и украинский русский язык, который является частью культурного разнообразия страны. В качестве примера она привела английский язык, на котором говорят все континенты, а Британия не является его монопольным владельцем. «И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык», — сказала пресс-секретарь.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что новые ограничения на использование русского языка на Украине приведут к росту протестных настроений.

