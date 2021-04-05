Офис Зеленского сообщил о существовании «украинского русского языка»

У России нет монополии на владение русским языком, сообщила в эфире телеканала «Дом» пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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По ее словам, существует и украинский русский язык, который является частью культурного разнообразия страны. В качестве примера она привела английский язык, на котором говорят все континенты, а Британия не является его монопольным владельцем. «И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык», — сказала пресс-секретарь.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что новые ограничения на использование русского языка на Украине приведут к росту протестных настроений.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Русский ЯзыкУкраина
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