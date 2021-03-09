На Украине предложили сделать английский язык вторым обязательным
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал сделать английский вторым обязательным языком в государстве, передает РИА Новости.
По его словам, «это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире».
На Украине 16 января вступили в силу новые нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Теперь все организации, предприятия и учреждения страны должны предоставлять информацию и осуществлять обслуживание на украинском языке.
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН назвал новый закон преступным и призвал ему сопротивляться. По его словам, ответом на это должна быть не защита, а нападение. Он напомнил, что на Украине никто не говорит на чистом украинском, так как его разбавляют словами на русском, английском, венгерском и других языках.
Также и член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что новые ограничения на использование русского языка на Украине приведут к росту протестных настроений.
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