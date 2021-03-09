На Украине предложили сделать английский язык вторым обязательным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал сделать английский вторым обязательным языком в государстве, передает РИА Новости.

По его словам, «это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире».

На Украине 16 января вступили в силу новые нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Теперь все организации, предприятия и учреждения страны должны предоставлять информацию и осуществлять обслуживание на украинском языке.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН назвал новый закон преступным и призвал ему сопротивляться. По его словам, ответом на это должна быть не защита, а нападение. Он напомнил, что на Украине никто не говорит на чистом украинском, так как его разбавляют словами на русском, английском, венгерском и других языках.

Также и член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что новые ограничения на использование русского языка на Украине приведут к росту протестных настроений.

