Офис Нетаньяху сообщил о «конструктивной встрече» по Газе в Европе

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прокомментировала встречу в Европе с участием посредников по теме конфликта в секторе Газа, пишет ТАСС.

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В окружении израильского премьера сочли встречу «конструктивной». В переговорах участвовали главы разведок США, Израиля и Египта, а также премьер-министр Катара.

В четверг газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что президент США Джо Байден направит в Европу шефа ЦРУ Уильяма Бернса для заключения сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ранее минздрав палестинского анклава заявил, что число жертв израильских ударов в превысило 26 тысяч, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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