Офис министра обороны Польши забросали камнями

Блащак, будучи вице-премьером правительства и министром обороны Польши, также является депутатом парламента.

Пресс-секретарь партии подозревает в произошедшем польских оппозиционеров. Он призвал их перестать нагнетать обстановку. Инцидент Бохенек сопроводил фотографиями разбитых окон.

Ранее климатические активисты приклеили себя к стенам офиса партии «Право и справедливость».

