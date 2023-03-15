Офис министра обороны Польши забросали камнями

Офис министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака забросали камнями, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря правящей партии Польши «Право и справедливость» Рафала Бохенека.

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Блащак, будучи вице-премьером правительства и министром обороны Польши, также является депутатом парламента.

Пресс-секретарь партии подозревает в произошедшем польских оппозиционеров. Он призвал их перестать нагнетать обстановку. Инцидент Бохенек сопроводил фотографиями разбитых окон.

Ранее климатические активисты приклеили себя к стенам офиса партии «Право и справедливость».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ПротестыПольша
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