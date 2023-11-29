«Когда ХАМАС сотрут с лица земли, можно остановиться»: Макаревич высказался о Газе
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в России иноагентом) заявил, что не хочет оценивать соразмерность действий Израиля в конфликте с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом музыкант рассказал в интервью RTVi.
Макаревич отметил, что не хочет «с экрана распространяться», не «переборщил» ли Тель-Авив с ответом на атаки радикалов.
«Я представляю, сколько вам потом прилетит. Но вот когда ХАМАС сотрут с лица земли, тогда я посчитаю, что можно остановиться», — заявил музыкант.
Ранее Макаревич рассказал о переживаниях из-за обострения палестино-израильского конфликта. В то же время музыкант указал, что подобные события «не новость» для Израиля. По словам лидера «Машины времени», на фоне конфликта все израильтяне вернулись в страну, они проводят различные акции и сборы в помощь армии.
В октябре Макаревич заявил, что «считает часы и дни» до победы Израиля, и пожелал удачи военным, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru