«Когда ХАМАС сотрут с лица земли, можно остановиться»: Макаревич высказался о Газе

Макаревич отметил, что не хочет «с экрана распространяться», не «переборщил» ли Тель-Авив с ответом на атаки радикалов.

«Я представляю, сколько вам потом прилетит. Но вот когда ХАМАС сотрут с лица земли, тогда я посчитаю, что можно остановиться», — заявил музыкант.

Ранее Макаревич рассказал о переживаниях из-за обострения палестино-израильского конфликта. В то же время музыкант указал, что подобные события «не новость» для Израиля. По словам лидера «Машины времени», на фоне конфликта все израильтяне вернулись в страну, они проводят различные акции и сборы в помощь армии.

В октябре Макаревич заявил, что «считает часы и дни» до победы Израиля, и пожелал удачи военным, напоминает Ura.ru.

