Одна из выпущенных ракет взорвалась в аэропорту Кабула

Одна из пяти ракет, которые были выпущен сегодня утром в направлении международного аэропорта Кабула, попала на его территорию. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на представителя контролирующего Афганистан движения «Талибан», запрещённого в России.

Согласно этим данным, ракеты были запущены с севера страны. Причём, чьих это дел рук, не уточняется.

Ранее агентство Reuters сообщило, что системы противовоздушной обороны США перехватили несколько ракет, целью которых был аэропорт Кабула.

В США подтвердили удар по террористу-смертнику

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что об атаке доложено президенту США Джо Байдену.

Псаки утверждала, что работа воздушной гавани не нарушена. Там продолжается эвакуация иностранцев и граждан Афганистана, бегущих от режима талибов.

26 августа рядом с аэропортом Кабула произошли взрывы, ответственность за которые взяла группировка «Исламское государство», запрещённая в России. Погибли около 200 человек, в том числе 13 американских военных.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/DeptofDefense
ТЕГИ:РакетыАэропортКабул
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры