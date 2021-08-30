Одна из выпущенных ракет взорвалась в аэропорту Кабула

Одна из пяти ракет, которые были выпущен сегодня утром в направлении международного аэропорта Кабула, попала на его территорию. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на представителя контролирующего Афганистан движения «Талибан», запрещённого в России.

Согласно этим данным, ракеты были запущены с севера страны. Причём, чьих это дел рук, не уточняется.

Ранее агентство Reuters сообщило, что системы противовоздушной обороны США перехватили несколько ракет, целью которых был аэропорт Кабула.