Одна из выпущенных ракет взорвалась в аэропорту Кабула
Одна из пяти ракет, которые были выпущен сегодня утром в направлении международного аэропорта Кабула, попала на его территорию. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на представителя контролирующего Афганистан движения «Талибан», запрещённого в России.
Согласно этим данным, ракеты были запущены с севера страны. Причём, чьих это дел рук, не уточняется.
Ранее агентство Reuters сообщило, что системы противовоздушной обороны США перехватили несколько ракет, целью которых был аэропорт Кабула.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что об атаке доложено президенту США Джо Байдену.
Псаки утверждала, что работа воздушной гавани не нарушена. Там продолжается эвакуация иностранцев и граждан Афганистана, бегущих от режима талибов.
26 августа рядом с аэропортом Кабула произошли взрывы, ответственность за которые взяла группировка «Исламское государство», запрещённая в России. Погибли около 200 человек, в том числе 13 американских военных.
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