ОДКБ: Численность сил НАТО на восточном фланге увеличилась в 2,5 раза

Страны НАТО пытаются дестабилизировать обстановку в Восточной Европе, за последний год альянс в 2,5 раза увеличил численность своих сил в регионе. Об этом заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

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Слова главы штаба приводит РИА Новости. Как отметил Сидоров, количество военных НАТО увеличилось с 13 до 33 тысяч. Генерал-полковник подчеркнул, что около 15 тысяч из них — военные США.

Ранее Сидоров назвал обстановку в зоне ответственности ОДКБ напряженной, подчеркнув, что часть западных элит ведет деструктивную деятельность и расшатывает обстановку вокруг организации и внутри ее членов.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:ВоеннослужащиеОДКБНАТО
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