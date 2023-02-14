ОДКБ: Численность сил НАТО на восточном фланге увеличилась в 2,5 раза

Слова главы штаба приводит РИА Новости. Как отметил Сидоров, количество военных НАТО увеличилось с 13 до 33 тысяч. Генерал-полковник подчеркнул, что около 15 тысяч из них — военные США.

Ранее Сидоров назвал обстановку в зоне ответственности ОДКБ напряженной, подчеркнув, что часть западных элит ведет деструктивную деятельность и расшатывает обстановку вокруг организации и внутри ее членов.

