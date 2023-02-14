ОДКБ: Численность сил НАТО на восточном фланге увеличилась в 2,5 раза
Страны НАТО пытаются дестабилизировать обстановку в Восточной Европе, за последний год альянс в 2,5 раза увеличил численность своих сил в регионе. Об этом заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Слова главы штаба приводит РИА Новости. Как отметил Сидоров, количество военных НАТО увеличилось с 13 до 33 тысяч. Генерал-полковник подчеркнул, что около 15 тысяч из них — военные США.
Ранее Сидоров назвал обстановку в зоне ответственности ОДКБ напряженной, подчеркнув, что часть западных элит ведет деструктивную деятельность и расшатывает обстановку вокруг организации и внутри ее членов.
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