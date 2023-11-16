ОДКБ: Армения не подавала документов о намерении выйти из организации

Армения не подавала каких-либо заявлений или документов о планах выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил начальник Объединенного штаба организации генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске

«Никаких заявлений о том, что выходит Армения из Организации Договора о коллективной безопасности, не было. И каких-то документов на этот счет не поступало», — цитирует генерала ТАСС.

Сидоров добавил, что он «лично не видел» подобного.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября, напоминает Ura.ru. Позже глава армянского кабмина заявил, что Ереван не готовит почву для выхода из объединения, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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