ОДКБ: Армения не подавала документов о намерении выйти из организации

«Никаких заявлений о том, что выходит Армения из Организации Договора о коллективной безопасности, не было. И каких-то документов на этот счет не поступало», — цитирует генерала ТАСС.

Сидоров добавил, что он «лично не видел» подобного.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября, напоминает Ura.ru. Позже глава армянского кабмина заявил, что Ереван не готовит почву для выхода из объединения, пишет RT.

