«Один к восьми»: Путин рассказал о потерях ВСУ в результате контрнаступления
Украинская армия терпит колоссальные потери в ходе контрнаступления, в восемь раз превосходящие потери российских войск. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе большого интервью Медиакорпорации Китая.
По словам Путина, Украина заявила о том, что намерена добиться стратегического поражения России и собственной победы на поле боя. Российский лидер напомнил, что контрнаступление ВСУ длится с 4 июня. «Пока результатов нет, есть только огромные потери — один к восьми примерно, если в соотношении», — пояснил он.
Ранее Киев готовит новые наступательные операции Вооруженных сил Украины на отдельных участках, однако в целом контрнаступление Украины «провалилось полностью». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru