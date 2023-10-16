«Один к восьми»: Путин рассказал о потерях ВСУ в результате контрнаступления

Украинская армия терпит колоссальные потери в ходе контрнаступления, в восемь раз превосходящие потери российских войск. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе большого интервью Медиакорпорации Китая.

Подоляк объяснил провал контрнаступления ВСУ долгими поставками западного оружия

По словам Путина, Украина заявила о том, что намерена добиться стратегического поражения России и собственной победы на поле боя. Российский лидер напомнил, что контрнаступление ВСУ длится с 4 июня. «Пока результатов нет, есть только огромные потери — один к восьми примерно, если в соотношении», — пояснил он.

Ранее Киев готовит новые наступательные операции Вооруженных сил Украины на отдельных участках, однако в целом контрнаступление Украины «провалилось полностью». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияНаступлениеВСУРоссияУкраинаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры