Один из основателей Pink Floyd написал письмо президенту России

Один из основателей легендарной группы Pink Floyd обратился с открытым письмом к президенту России. Роджер Уотерс задал Владимиру Путину ряд вопросов по ситуации вокруг Украины. В частности, британский музыкант интересуется, хочет ли российский лидер завершения конфликта на Украине.

Уотерс также считает, что если бы Путин заявил, что у России «нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», то это бы помогло в разрешении ситуации.

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«Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же», - цитирует письмо легендарного участника Pink Floyd агентство РИА Новости. В завершении Уотерс выразил надежду на то, что ответ российского лидера на это письмо, может послужить шагом на пути к миру.

Ранее музыкант призвал западные страны «не подливать масла в огонь», а супруге Владимира Зеленского Елене он напомнил, что от ее мужа стоит потребовать выполнения предвыборных обещаний и прекращения конфликта.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВеликобританияПрезидент РФМузыканты о политике
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