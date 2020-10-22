Один из лидеров белорусской оппозиции заразился коронавирусом
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.
При этом он уточнил в Telegram, что продолжает работать. Он добавил, что чувствует себя хорошо, высокой температуры нет.
Латушко покинул Белоруссию в начале сентября и находится в Польше.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых большинство голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. Сторонники оппозиционных кандидатов начали акции протеста с требованием отставки Лукашенко. По данным оппозиции, победителем выборов стала Светлана Тихановская, сейчас она находится в Литве.
В свою очередь, Тихановская выдвинула ультиматум действующему президенту страны Александру Лукашенко. Она потребовала от него до 25 октября уйти в отставку, остановить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru