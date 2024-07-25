Один человек пострадал при атаке ВСУ села Новое

В результате атаки села Новое (Белгородская область) пострадал один человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Двое водителей получили ранения при обстреле села в Курской области

Губернатор отметил, что населенный пункт расположен в четырех километрах от российско-украинской границы. Дрон сбросил боеприпас поблизости от частного домовладения, в результате чего пострадал находившийся рядом мирный житель.

Мужчину отправили в больницу с осколочными ранениями и минно-взрывной травмой. Также повреждения от осколков получил легковой автомобиль.

Ранее украинские беспилотники нанесли удары по частному дому и парковке в поселке Борисовка (Борисовский район, Белгородская область).

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ГубернаторБелгородская областьВСУБеспилотникиУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры