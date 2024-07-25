Беспилотники ВСУ атаковали парковку и частный дом в Белгородской области
25 июля 202414:21
Украинские беспилотники нанесли удары по частному дому и парковке в поселке Борисовка (Борисовский район, Белгородская область). Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что в результате атаки повреждения получили три легковых автомобиля, также повреждены забор, фасад и окна частного домовладения.
Гладков добавил, что на местах происшествий трудятся оперативные службы.
Ранее средства ПВО сбили украинский беспилотник над Медвенским районом Курской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru