Беспилотники ВСУ атаковали парковку и частный дом в Белгородской области

Украинские беспилотники нанесли удары по частному дому и парковке в поселке Борисовка (Борисовский район, Белгородская область). Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Двое водителей получили ранения при обстреле села в Курской области

Отмечается, что в результате атаки повреждения получили три легковых автомобиля, также повреждены забор, фасад и окна частного домовладения.

Гладков добавил, что на местах происшествий трудятся оперативные службы.

Ранее средства ПВО сбили украинский беспилотник над Медвенским районом Курской области.

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ФОТО: telegram.org/vvgladkov
ТЕГИ:Белгородская областьАтакаВСУБеспилотники

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