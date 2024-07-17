Двое водителей получили ранения при обстреле села в Курской области
В результате обстрела района Новоивановка Суджанского района Курской области двое человек получили ранения сегодня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
По его словам, коптеры ВСУ атаковали грузовой и легковой автомобили, ранения получили двое водителей.
Пострадавшие были экстренно госпитализированы в Курскую областную больницу с серьезными травмами. По словам Смирнова, транспортные средства были сильно повреждены в результате атаки.
Губернатор подчеркнул, что местные власти обеспечат владельцам автомобилей необходимую юридическую и медицинскую помощь, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК: экс-глава Шатуры Артюхин задержан по подозрению в растрате 221,5 млн рублей
- Двое водителей получили ранения при обстреле села в Курской области
- Площадь пожара в здании в центре Москвы составила 700 квадратных метров
- СМИ: В Японии почти два года продавали лосось из РФ как продукцию с Хоккайдо
- Дизайнер Лебедев призвал россиян поучиться у американцев предприимчивости
- СМИ: Энергосистеме Украины грозит коллапс на фоне аномальной жары
- Картофель в России подешевел впервые с середины апреля 2024 года
- Работу Хокни «Бассейн» из коллекции Джима Керри продадут с аукциона
- В Крыму потушили Карадагский заповедник
- Авербух поддержал отказ от показа Олимпиады в России по телевидению
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru