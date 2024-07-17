Двое водителей получили ранения при обстреле села в Курской области

В результате обстрела района Новоивановка Суджанского района Курской области двое человек получили ранения сегодня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, коптеры ВСУ атаковали грузовой и легковой автомобили, ранения получили двое водителей.