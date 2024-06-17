Один человек погиб при взрыве на чешском военном полигоне
17 июня 202416:45
Армия Чехии в своих соцсетях заявила, что в результате взрыва боеприпасов на военном полигоне в Либаве погиб один военнослужащий.
Также уточняется, что ещё семь профессиональных военных и один гражданский получили ранения.
«Пострадавшие были доставлены в военный и университетский госпиталь в Оломоуце», - говорится в заявлении.
Ранее два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области из-за атаки БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru