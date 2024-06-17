Один человек погиб при взрыве на чешском военном полигоне

Также уточняется, что ещё семь профессиональных военных и один гражданский получили ранения.

«Пострадавшие были доставлены в военный и университетский госпиталь в Оломоуце», - говорится в заявлении.

Ранее два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области из-за атаки БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».