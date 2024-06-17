Один человек погиб при взрыве на чешском военном полигоне

Армия Чехии в своих соцсетях заявила, что в результате взрыва боеприпасов на военном полигоне в Либаве погиб один военнослужащий.

В Саратове произошел взрыв на газохранилище

Также уточняется, что ещё семь профессиональных военных и один гражданский получили ранения.

«Пострадавшие были доставлены в военный и университетский госпиталь в Оломоуце», - говорится в заявлении.

Ранее два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области из-за атаки БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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