В Саратове произошел взрыв на газохранилище
15 июня 202415:27
Крупный пожар начался после взрыва на газопроводе под Саратовом, сообщают местные СМИ.
Предположительно, ЧП произошло в районе Елшанка, его точные причины неизвестны. СМИ пишут, что могла произойти разгерметизация газопровода.
Официальных комментариев пока нет, к месту стягиваются экстренные службы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru