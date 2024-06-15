В Саратове произошел взрыв на газохранилище

Крупный пожар начался после взрыва на газопроводе под Саратовом, сообщают местные СМИ.

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Предположительно, ЧП произошло в районе Елшанка, его точные причины неизвестны. СМИ пишут, что могла произойти разгерметизация газопровода.

Официальных комментариев пока нет, к месту стягиваются экстренные службы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / стоп-кадр
ТЕГИ:ГазопроводСаратовская ОбластьПожары

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