Один человек погиб при атаке дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом
17 мая 202422:03
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Новая Наумовка (Белгородский район, Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что в результате происшествия погиб один местный житель, еще один получил ранения.
По словам главы региона, жертвы атаки прибыли в населенный пункт, чтобы вскопать огород, пренебрегая введенным режимом чрезвычайной ситуации.
Ранее при ударе дронов-камикадзе ВСУ по Белгородскому району погибли женщина и её четырехлетний ребёнок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru