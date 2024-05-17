Один человек погиб при атаке дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Новая Наумовка (Белгородский район, Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Отмечается, что в результате происшествия погиб один местный житель, еще один получил ранения.

По словам главы региона, жертвы атаки прибыли в населенный пункт, чтобы вскопать огород, пренебрегая введенным режимом чрезвычайной ситуации.

Ранее при ударе дронов-камикадзе ВСУ по Белгородскому району погибли женщина и её четырехлетний ребёнок.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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