Один человек погиб при атаке дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом

Отмечается, что в результате происшествия погиб один местный житель, еще один получил ранения.

По словам главы региона, жертвы атаки прибыли в населенный пункт, чтобы вскопать огород, пренебрегая введенным режимом чрезвычайной ситуации.

Ранее при ударе дронов-камикадзе ВСУ по Белгородскому району погибли женщина и её четырехлетний ребёнок.

