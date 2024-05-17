Гладков: Украина атаковала несколько населенных пунктов в Белгородском районе
При ударе дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины по Белгородскому району погибли женщина и её 4-летний ребёнок, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
Атаке подверглись сразу несколько населенных пунктов. В поселке Октябрьский летательный аппарат атаковал автомобиль, в котором находились водитель, мама, папа и ребенок.
Другой дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка, произошло возгорание одного из резервуаров.
Ранее российские средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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