Гладков: Украина атаковала несколько населенных пунктов в Белгородском районе

Атаке подверглись сразу несколько населенных пунктов. В поселке Октябрьский летательный аппарат атаковал автомобиль, в котором находились водитель, мама, папа и ребенок.

Другой дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка, произошло возгорание одного из резервуаров.

Ранее российские средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

