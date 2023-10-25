Один человек погиб из-за взрыва на военном заводе в Болгарии

Один человек погиб, двое госпитализированы в Болгарии после взрыва на Вазовском машиностроительном заводе, где изготавливают снаряды, в том числе и для Украины, сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на МВД республики.

Лавров ответил на обвинение Болгарии в причастности РФ к взрывам на оружейных складах

По предварительным данным, инцидент произошел в цеху, где изготавливаются взрывчатые вещества.

Как отмечается, жертвой взрыва стал 33-х летний работник предприятия, который скончался в больнице от полученных ранений. Началось расследование произошедшего.

Ранее в Болгарии сгорел склад с боеприпасами для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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